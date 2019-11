Nell’avvincente puntata di oggi 18 novembre di Una Vita, padre Telmo ha difficoltà a far venire a galla la verità su Samuel. Nonostante ciò, il religioso non sia arrende e tenta un chiarimento faccia a faccia con Lucia in un luogo pubblico davanti alla gente. Riuscirà finalmente a dimostrare che l’Alday è un bugiardo? Ecco il Video Mediaset con la replica in streaming dell’intera puntata della soap spagnola.