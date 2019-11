Nelle puntate odierne di Una Vita, Flora apprende della decisione di Pena di partire per l’Africa e si dimostra contrariata. Nonostante ciò, l’uomo non cambia idea anzi, non capisce perché la sua ragazza non sia contenta per lui. Samuel e il priore si accordano per mettere mano sull’eredità di Lucia. Quest’ultima, intanto, continua a mantenere le distanze da padre Telmo il quale ha un confronto con la manipolatrice Alicia. Ecco il video Mediaset in streaming delle due puntate della soap iberica.