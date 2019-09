Boom…per Una Vita. Non parliamo soltanto degli ascolti, ma dell’esplosione mostrata oggi in tv nella puntata di questo mercoledì 25 settembre 2019. E’, infatti, questa la trama breve dell’odierno episodio della soap opera:

Nel palazzo di ricevimento scelto per l’evento organizzato da Samuel una tremenda esplosione ha distrutto il locale e forse ha anche causato il ferimento di molte persone…

Ecco il video Mediaset per ripercorrere, in streaming on demand, la puntata intera di oggi di Una Vita. Qui anche le puntate serali trasmesse ieri, martedì 24 settembre, in prime time su Rete 4.