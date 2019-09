Fatti o parole? Nella puntata di Una Vita di oggi, lunedì 23 settembre 2019, Blanca ha ricevuto una lettera da Blanca che l’ha tranquillizzato. Intanto, l’incontro tra gli inglesi e Antonito non ha portato ai risultati sperati… Ecco il video Mediaset ufficiale per rivedere, in streaming on demand, la puntata intera di Una Vita in onda oggi pomeriggio su Canale 5.