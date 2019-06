Qui i video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, le puntate serali di Una Vita in onda oggi su Rete 4. Nei due nuovi episodi della soap opera, trasmessi sabato 15 giugno 2019 in prima serata: Diego è fuggito per correre da Blanca in ospedale, mentre Felipe è riuscito ad ottenere l’indulto. Intanto, Arturo ha comprato un tavolo da biliardo perché ha intenzione di imbonire il funzionario Ochoa.