Un lauto gruzzoletto? Nelle puntate di Una Vita in onda oggi, domenica 13 ottobre 2019: Espineira è venuto meno al rispetto dell’accordo con Joaquin, perché ha intenzione di impossessarsi dell’eredità dei marchesi de Valmez; messo con le spalle al muro, Higinio si è spacciato per uno scienziato che testa i farmaci sui pazienti… Rivediamole, allora, in streaming on demand, grazie al nuovo video completo di Mediaset.