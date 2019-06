Ben tre le puntate di Una Vita in onda, questo lunedì 3 giugno 2019, nel pomeriggio di Canale 5. Il motivo? Da oggi Uomini e donne non è più in programmazione e la novità Bitter Sweet verrà trasmessa soltanto a partire dalla prossima settimana. Ma cos’è accaduto nei nuovi episodi della soap opera, il cui titolo originale spagnolo è Acacias 38?

Nella prima puntata: Jaime ha provato a convincere Samuel a costituirsi e rifarsi una vita. Il giovane, però, ha compiuto un atto disumano. Nella seconda e nella terza, invece… Rivediamo, allora, il tutto, in questi video Mediaset, disponibili in streaming on demand.

