Canale 5 piazza due nuove puntate di Una Vita nella fascia oraria pomeridiana di domenica 26 maggio 2019. Ma cos’è successo oggi nell’amata soap opera “Acacias 38”? Nella prima puntata andata di questo pomeriggio: Blanca ha chiesto di poter parlare con Jaime, ma Ursula glielo ha impedito, anche perché le cure del medico non stanno funzionando. Nella seconda, invece, Zavala ha continuato ad avvelenare Silvia, mentre in carcere Diego ha fatto di tutto per farsi punire dalle guardie. Riviviamo, allora, l’odierno appuntamento con la soap, in questi video Mediaset ufficiali, da consultare in streaming on demand.