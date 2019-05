Le puntate di Una Vita trasmesse domenica 19 maggio 2019 sono state più di due. Oggi, infatti, la soap opera di Canale 5 ha fatto capolino nel pomeriggio della rete con ben tre nuovi episodi.

Nel primo, Ursula ha consegnato la falsa lettera a Samuel, mentre Alday si è preparato ad affrontare Diego, progettando la sua morte. Nel secondo, invece, Silvia e Zavala sono convolati a nozze, mentre i lavoratori hanno marciato in protesta.

Infine, nel terzo: Samuel ha chiesto perdono a Blanca per come l’ha trattata, ma lei ha deciso di non dare troppo peso alle sue parole. Intanto, però, Ursula si è intromessa nel loro rapporto.

Rivediamo, allora, l’intero appuntamento di oggi con Una Vita, in questo “triplo” video Mediaset domenicale. I filmati si possono rivedere in streaming on demand, anche più volte e a distanza di tempo dalla messa in onda.