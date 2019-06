Oggi, in prima serata su Rete 4, i fans di Una Vita hanno fatto una vera e propria “scorpacciata” di puntate. Questo sabato 22 giugno 2019, infatti, ben 3 gli episodi serali dell’amata soap opera spagnola, trasmessi nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 23.30 circa.

Nei nuovi appuntamenti mandati in onda: 1) Samuel ha mostrato preoccupazione perché Diego sembra intenzionato a ritrovare Jaime in Svizzera; 2) Leonor ha donato a Inigo la bozza del suo romanzo, ma il vero Inigo lo ha trovato leggendone qualche pagina; 3) Felipe e Diego hanno sviluppato insieme una exit strategy per riportare in salvo Blanca.

