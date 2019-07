Una Vita…in compagnia di “Acacias 38”! Ben 2, infatti, le puntate della soap che, anche oggi, sabato 13 luglio 2019, Rete 4 ha mandato in onda in prima serata. Ma come fare per rivederle, in streaming on demand? Niente paura! Ecco qui, in apertura su Superguida tv, i video Mediaset ufficiali per “riavvolgere il nastro” e scoprire quanto accaduto in data odierna nei due nuovi episodi serali: 1) Diego ha intenzione di parlare con Blanca perché crede che il parto della Dicenta nasconda fatti ancora avvolti nel mistero; 2) Celia ha avuto un incontro con la mistica Cristina e Felipe l’ha scoperto.