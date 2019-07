Missiva imprevista e posto di lavoro a rischio. Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 26 luglio 2019, Esteban ha ricevuto una lettera da Luis Checa. Flora, invece, preoccupata per il potenziale licenziamento di Paquito ha pensato a un piano per mostrare le sue qualità ad Ursula. Ecco, allora, il nuovo video Mediaset dedicato alla soap opera, con l’intero episodio odierno da visionare in streaming on demand.