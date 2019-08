Blanca ha cercato di ucciderla e lei la farà internare in manicomio? La puntata di Una Vita di oggi, venerdì 2 agosto 2019, ha visto protagoniste mamma e figlia Dicenta. Nel nuovo episodio della soap di questo venerdì pomeriggio, infatti, Blanca ha provato ad ammazzare la madre, così quest’ultima ha reagito pensando a come vendicarsi. Ma riuscirà, Ursula, a portare a termine la sua vendetta? In attesa di scoprirlo, ecco qui il video Mediaset ufficiale con l’intera nuova puntata trasmessa in data odierna.

Da lunedì 5 agosto 2019 Una Vita va in onda dalle ore 13.45. La soap anticipa in quanto ad orario di trasmissione perché Beautiful e Il Segreto vanno in pausa. Dalle 14.45 subentra Bitter Sweet con un doppio appuntamento.