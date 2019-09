Una Vita: la puntata di oggi, sabato 28 settembre 2019 | video Mediaset

Lento ritorno alla normalità? Dopo l’esplosione, nella puntata di Una Vita di oggi – sabato 28 settembre 2019 – Trini è stata dimessa dall’ospedale, mentre il dottore ha riferito a Rosina che Liberto dovrà subire un nuova operazione… Ecco il video Mediaset con la puntata intera di oggi di Una Vita, da ripercorrere scena per scena e in streaming on demand. L’appuntamento con la soap opera, ricordiamo infine, si rinnova per domani nel pomeriggio di Canale 5.