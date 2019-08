Nella puntata di Una Vita in onda oggi, lunedì 26 agosto 2019, una scena su tutte parla chiaro: il malore di Ursula, che crolla – forse per finta – davanti alle accuse provenienti da più parti. Intanto, non senza soffrirne, Arturo confessa ai vicini e agli amici di essere prossimo alla perdita della vista. Rivediamo, allora, tutti i citati momenti della soap opera spagnola, in questo nuovo video Mediaset disponibile in streaming on demand. “Acacias 38” torna in onda anche domani, martedì 27 agosto, come sempre nell’orario compreso tra le ore 14.10 e le 14.45.