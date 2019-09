Oggi, venerdì 6 settembre 2019, in tv è andata in onda un’altra puntata di Una Vita. Nel nuovo episodio della soap opera, trasmesso su Canale 5 questo venerdì pomeriggio: a preoccupare Blanca sono state le condizioni di salute del piccolo Moises.

Il bambino, infatti, è malato e Carmela e le altre domestiche hanno deciso di riunirsi per pregare per lui. Basterà il gruppo di preghiera per evitare il peggio? Oppure la soap spagnola dovrà a fare a meno di uno dei personaggi del cast?

In attesa di ulteriori risposte, rivediamo – in streaming on demand – la puntata intera di Una Vita di oggi. Ecco qui il video Mediaset completo di tutto il nuovo episodio, in onda in data odierna dalle ore 14.10 alle 14.45 circa.