Questo rapimento s’ha da fare? Nella puntata di Una Vita di oggi, 5 settembre 2019, Samuel ha progettato un piano per rapire il piccolo Moises. Diego e Blanca, però, si sono accorti troppo tardi di quanto messo in piedi dall’uomo… Nel frattempo che la trama della soap opera abbia gli ulteriori sviluppi del caso, rivediamo l’intera puntata di Una Vita in onda su Canale 5 questo giovedì pomeriggio. Ecco il nuovo video Mediaset per ripercorrerla in streaming on demand.