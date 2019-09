Urge un incontro! La soap opera Una Vita è tornata in onda anche oggi, mercoledì 4 settembre 2019, anche se ha rischiato di “allarmare”, almeno un po’, i telespettatori di Canale 5. Il motivo? Durante la nuova puntata della soap spagnola, Diego ha ricevuto una lettera da Riera in cui l’uomo ha chiesto di incontrarlo al più presto per discutere una questione delicata riguardante Samuel. Ma cos’è successo? In attesa di rivedere in azione i personaggi di Una Vita anche domani, giovedì 5 settembre, ecco qui il video Mediaset completo dell’intero odierno episodio di “Acacias 38”.