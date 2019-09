Una Vita: la puntata di oggi, 30 settembre 2019 | video Mediaset

Un nuovo sacerdote. Nella puntata di Una Vita di oggi, lunedì 30 settembre 2019, il nuovo parroco di nome Telmo si è conquistato la fiducia di Lucia. Intanto, il dottore ha dato coraggio a Leonor e Rosina affinché sperino per la guarigione di Liberto… Ma come andranno le cose dopo l’intervento? Nell’attesa di scoprirlo, rivediamo l’odierna puntata intera di Una Vita in streaming on demand. Ecco il video Mediaset completo dell’episodio di oggi.