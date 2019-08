E’ arrivata la cecità. Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 30 agosto 2019, Silvia è apparsa molto preoccupata perché Arturo è ormai completamente cieco. Nonostante questo, però, l’uomo pare non avere alcuna intenzione di affrontare la rischiosa operazione per il recupero della vista.

Intanto, ad Acacias è arrivata la notizia del ricovero di Ursula all’interno di una casa di cura. E’ questo il posto ideale per la donna o a breve assisteremo ad una sorta di evasione dalla struttura?

In attesa di ulteriori necessari chiarimenti sulla soap opera spagnola, rivediamo l’intera puntata di Una Vita di oggi pomeriggio, in questo nuovo video Mediaset disponibile in streaming on demand.