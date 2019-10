Gelosia incontenibile? Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 3 ottobre 2019, Flora non è riuscita a mettere da parte le sue paure, mentre Pena ha confermato di voler sostenere il provino per la pubblicità… Nel frattempo, la cena organizzata da Ramon e Trini ha raffreddato gli animi dei presenti… Ecco la nuova puntata intera di Una Vita, andata in onda oggi nel pomeriggio d’amore di Canale 5 (video Mediaset in streaming on demand).