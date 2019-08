Compassione dovuta o concessione poco gradita? Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 29 agosto 2019, Blanca ha provato pena nei confronti della madre e, per questo motivo, ha deciso di recarsi da lei per mostrarle Moises per l’ultima volta. Questo gesto, infatti, ha permesso ad Ursula di salutare il bambino prima del ricovero in manicomio. Rivediamo, allora, l’odierna puntata intera di Una Vita, in questo video Mediaset ufficiale, da consultare in streaming on demand.