Anche oggi le emozioni di…Una Vita. Nella puntata di questo martedì 27 agosto 2019, infatti, a spadroneggiare sono state le preoccupanti condizioni di Pena. Intanto, anche Samuel s’è dato da fare, portando alla luce quel padre – orco che fece apporre un marchio alle figlie decidendo di non accettarle in famiglia. Scene del Novecento s’intende e tutte da rivedere in streaming on demand, grazie al nuovo video Mediaset dedicato proprio ad Una Vita.