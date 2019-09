Una Vita: la puntata di oggi, 26 settembre 2019 | video Mediaset

L’attentato è di matrice anarchica? Dopo l’esplosione di ieri, nella puntata di Una Vita di oggi – giovedì 26 settembre 2019 – Lucia è stata messa in salvo da uno sconosciuto e Celia si è presa cura di lei… Intanto, Liberto è stato dimesso dall’ospedale, mentre Samuel è caduto in apatia a seguito della deflagrazione… Ecco la puntata intera di oggi di Una Vita, da ripercorrere in streaming on demand nell’odierno video Mediaset completo.