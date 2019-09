Pomeriggio tv in fin di morte, quello di oggi su Canale 5. Dopo il volo di Bill dal balcone in Beautiful, anche la puntata di Una Vita di questo venerdì 20 settembre 2019 ha dovuto fare i conti con qualcosa di molto simile. Nell’odierno episodio della soap opera, infatti, Arturo è morto perché colpito dal proiettile sparato da Blasco e indirizzato a Silvia. Ecco il video Mediaset con la scena straziante e tutto il nuovo appuntamento con “Acacias 38”, da rivedere in streaming on demand.