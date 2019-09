E’ questa, facendo un breve riassunto, la trama della nuova puntata di Una Vita, in onda oggi, mercoledì 11 settembre 2019, nel pomeriggio di Canale 5. Ecco, infatti, la sintesi delle principali nuove scene della soap opera, che hanno tenuto banco in tv in data odierna e nella fascia oraria compresa tra le ore 14.10 e le 14.45 circa:

Il battesimo del piccolo Moises in ospedale, con Samuel che gli ha fatto da padrino;

L’entusiasmo di Silvia dopo la visita medica del colonnello Valverde.

Curiosi di saperne di più? Rivediamo, allora, in streaming on demand e per intero, la puntata intera di Una Vita di oggi. Subito dopo, consigliamo anche un ripasso degli episodi serali trasmessi ieri su Rete 4.