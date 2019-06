La rabbia di una moglie e l’istinto di una madre. Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 26 giugno 2019: Silvia si è infuriata quando ha scoperto che Arturo ha fatto installare un telefono in casa. Nel frattempo, anche Blanca si è data da fare, sottraendo ad una donna il bambino che ha scambiato per il “suo” Moises. Ecco qui, in apertura, il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, le odierne scene della soap opera. Qui, nel link, anche le anticipazioni sulle trame delle puntate in onda dal 1 luglio in poi.