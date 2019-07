Uomo avvisato, mezzo salvato? Nella puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 17 luglio 2019, Carmen ha avvertito Diego per le visite notturne di Ursulaal convento di Santa Maria del Monte. Quindi, per capirne di più, i fratelli Alday hanno deciso di fare qualche domanda a suor Petra. Ecco, allora, il video Mediaset ufficiale con l’intera puntata odierna della soap, da visionare in streaming on demand.