La puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 12 giugno 2019, ha messo in scena varie immagini. Su tutte: il malore di Samuel, dopo che Ursula lo ha rimproverato duramente per non aver cercato la figlia; l’incredulità di Diego nei confronti delle parole di Blanca. Ecco il video Mediaset con la replica odierna della soap opera, da ripercorrere in streaming on demand. Qui anche le nuove anticipazioni sul ruolo di Ursula e Blanca nella soap.