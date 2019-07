Ricordi…velenosi. L’intera puntata di Una Vita di oggi, mercoledì 10 luglio 2019, è stata piena zeppa di colpi di scena. Mentre, infatti, Flora ha scoperto che in un torta de “La Deliciosa” è stato messo del veleno per topi, parlando con Samuel Ursula ha ricordato i “diabolici” momenti immediatamente successivi al parto di Blanca. Inoltre, Diego ha finalmente raccontato a Leonor quanto riferitogli dalla contadina a proposito del cordone ombelicale della Dicenta. Rivediamo, allora, tutti i nuovi momenti salienti della telenovela spagnola, in questo video Mediaset ufficiale, da consultare in streaming on demand.