Chi ha dato un’opportunità di lavoro al ladro? Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 25 giugno 2019, Flora ha deciso di assumere Pena come cameriere, evitando così ulteriori furti. Intanto, Blanca si è convinta di aver sentito il richiamo degli Angeli del suo bambino. Qui, in apertura, il video Mediaset con l’odierno episodio della soap opera di Canale 5, da ripercorrere in streaming on demand. Qui, nei due link, anche le anticipazioni delle puntate in onda dal 29 giugno al 5 luglio e l’intera puntata di ieri.