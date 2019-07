Nuove alleanze e verità da scoprire? Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 23 luglio 2019, Diego e Riera si sono accordati al fine di mettere fuori gioco la terribile Ursula. Intanto, Flora ha cercato di discolpare Paquito, anche se i risultati non sono stati un granché. Rivediamo, allora, l’intera puntata odierna della soap opera, in questo video Mediaset ufficiale, consultabile in streaming on demand.