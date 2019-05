In questo nuovo video Mediaset, da rivedere in streaming on demand, c’è l’intera puntata di Una Vita di martedì 21 maggio 2019. Nell’episodio della soap in onda oggi, infatti, Silvia ha cercato di convincere il marito che Valverde voleva abusare di lei con la forza. Intanto, la sommossa degli operai ha creato nuove disavventure e la guardia corrotta ha ricevuto il biglietto con le indicazioni di Ursula. Insomma, Diego verrà ucciso oppure no?