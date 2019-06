Nella puntata di Una Vita di oggi, martedì 18 giugno 2019: Inigo e Leonor sono sembrati intenzionati a partire di nuovo. Intanto, Casilda ha chiesto a Jacinto di restare per un po’ di tempo ad Acacias, mentre a Liberto è venuto in mente che potrebbe dargli lavoro come giardiniere. Qui il video Mediaset per ripercorrere, in streaming on demand, tutte le scene odierne della soap opera. Qui anche la precedente puntata intera di “Acacias 38”.