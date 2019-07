Dopo l’appuntamento serale di sabato, oggi Mediaset è tornata a trasmettere Una Vita nel pomeriggio di Canale 5. Nella puntata di questo lunedì 8 luglio 2019, infatti, la mistica Cristina Novoa ha tenuto una pubblica preghiera di fronte agli abitanti del quartiere. Il colpo di scena, però, l’ha fornito Blanca, confessando l’adulterio e parlando della morte della figlia. Ecco, allora, il video Mediaset per consultare, in streaming on demand, tutte le odierne scene della soap opera di origini spagnole. Qui, nel link, anche le anticipazioni sui prossimi episodi trasmessi in tv.