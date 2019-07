Aggressione al cimitero. La puntata di Una Vita di oggi, lunedì 29 luglio, si è aperta con Ursula e Blanca al cimitero insieme e con la Dicenta più piccola della famiglia che ha colpito alla testa la madre. Il risultato? Ursula ha perso i sensi, anche se sembra proprio che non abbia smesso di essere cattiva. Rivediamo, allora, le intere odierne scene della soap opera di Canale 5, in questo video Mediaset disponibile in streaming on demand.