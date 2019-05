Fratelli o coniugi? Nella puntata di Una Vita di oggi, lunedì 27 maggio 2019, Inigo ha detto a Leonor che, in realtà, lui e Flora sono fratello e sorella. Intanto, Jaime ha saputo che Diego non ha alcuna malattia e Zavala si è opposto alla possibile decisione di Valverde di far vedere Silvia da un medico. Ecco, allora, il video Mediaset ufficiale, per ripercorrere, in streaming on demand, l’intero nuovo episodio della soap opera di Canale 5. Qui anche le puntate intere di ieri, domenica 26 maggio e le anticipazioni di questa settimana.