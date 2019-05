Sommosse da un lato, sentimenti dall’altro. Questo il centro narrativo della puntata di Una Vita di oggi, lunedì 20 maggio 2019. Nel nuovo episodio della soap opera, infatti, Ramon ha gestito la situazione degli operai in rivolta prima dell’intervento delle guardie; Blanca, invece, ha parlato con Jaime dei soprusi subiti da Samuel. Ecco, allora, l’intero odierno appuntamento con la soap, in questo video Mediaset, da rivedere in streaming on demand.