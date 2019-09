Il nuovo video Mediaset dedicato ad Una Vita racconta qual è trama dell’ennesima puntata della soap opera, andata in onda ieri sera su Rete 4 dalle ore 22.25 alle 23.31. Rivediamola, allora, in streaming on demand e per intero, grazie al filmato ufficiale disponibile anche su Mediaset Play.

Ma cos’è accaduto, ieri, nel nuovo episodio serale di Una Vita? Temendo il volere di Samuel, Diego e Blanca hanno provato a portare via Moises con la forza. Ma Antonito non l’ha presa benissimo.

Una Vita, ricordiamo infine, tornerà in tv anche dalle ore 21.30 di martedì 10 settembre 2019. Il nuovo appuntamento infrasettimanale sarà sempre con due puntate in prima serata.