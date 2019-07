Sacro e profano si intrecciano? Nella puntata di Una Vita di oggi, giovedì 4 luglio 2019, Susana ha provato ad incontrare Cristina Novoa a casa di Ursula per proporle di vendere le immagini della santa nel suo laboratorio. Ursula, però, si è messa di traverso e, di fatto, ha impedito l’incontro con la mistica. Qui, in apertura, il video Mediaset col nuovo episodio della soap opera, disponibile in streaming on demand. Qui nel link, invece, le anticipazioni sulle trame delle puntate spagnole, tra presunti stupri e altre vicissitudini.