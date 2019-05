Dopo la morte di Martin, cos’ha ci ha raccontato la puntata di Una Vita di oggi, giovedì 23 maggio 2019? Diego è stato accusato da Samuel, dal canto suo trepidante per il destino riservato al bambino di Blanca. Intanto, Inigo ha ribadito ciò che prova per Leonor, anche se lei gli ha ricordato di essere un uomo sposato. Rivediamo, allora, in streaming on demand, tutto il nuovo episodio della soap opera. Ecco, infatti, il video Mediaset con l’intero odierno appuntamento con Acacias 38. Qui anche le puntate intere di mercoledì 22 e martedì 21 maggio.