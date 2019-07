Una Vita…spezzata? Nella puntata della soap in onda oggi, giovedì 11 luglio 2019, Ursula ha ucciso Aurelia con le proprie mani dopo averla tratta in inganno. Inoltre, Pena ha accusato forti dolori allo stomaco (ha ingerito del topicida mangiando una torta) e Augustina si è resa conto dei problemi alla vista del colonnello Valverde. Rivediamo, allora, tutte le scene salienti trasmesse in data odierna, in questo nuovo video Mediaset, da consultare in streaming on demand.