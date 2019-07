La verità sul bambino. La puntata di Una Vita di oggi, lunedì 1 luglio 2019, si è infatti aperta con Blanca che ha avuto un crollo quando Ursula l’ha portata davanti alla tomba della figlia. Ursula, inoltre, ha deciso di presentare a Blanca Cristina Novoa, una donna che sostiene di aver visto la “Vergine”. Ecco, allora, l’odierna puntata intera della soap opera di Canale 5, da consultare in streaming on demand in questo nuovo video Mediaset ufficiale. Qui, nel link, anche le anticipazioni sulle trame delle puntate spagnole della soap, presto in onda anche in Italia sulla rete ammiraglia del “Biscione”.