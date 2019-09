Una Vita anticipazioni 9-13 settembre: Samuel ha fatto ammalare Moises

Le anticipazioni di Una Vita svelano importanti novità nelle puntate in onda nella settimana dal 9 al 13 settembre. Vi sveliamo subito che il serale della celebre soap opera iberica è stato spostato a martedì 10, subito dopo l’appuntamento con Il Segreto. Ne vedremo di cotte e crude nei prossimi giorni con Riera che farà una sconcertante scoperta. L’investigatore apprenderà che il dottor Guillen è un trafficante di oppiacei! Ma non è tutto, Samuel c’entra qualcosa con il malessere del piccolo Moises.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 13 settembre 2019

Dopo l’incidente avvenuto con l’invenzione di Antonito, Lolita si deciderà a confessare di essere stata lei a rompere il prototipo. Tuttavia, la reazione del Palacios sarà a dir poco sorprendente. L’uomo anziché infuriarsi ringrazierà la sua amata poiché vedrà dietro a questa disavventura un modo per ricominciare da zero e migliorare la sua invenzione. Purtroppo Antonito non riuscirà a terminare in tempo il misterioso congegno e non potrà partecipare al concorso.

Riera sarà messo in guardia da Fabiana la quale si farà promettere di non fare del male a Carmen altrimenti dovrà vedersela con lei. Intanto si avvicinerà a grandi passi il giorno delle nozze di Silvia e Arturo. L’ex spia manderà una lettera a Elvira invitandola alla cerimonia nuziale. La Valverde tornerà ad Acacias?

Anticipazioni Una Vita, la scoperta scioccante su Samuel

Diego incaricherà Riera di indagare sulla vita del dottor Guillen ma l’investigatore non riuscirà a scovare niente di compromettente. In realtà, il medico e Samuel sono entrambi responsabili del malore del piccolo Moises. Purtroppo, quest’ultimo inizierà a peggiorare visibilmente.

In seguito Riera scoprirà che Guillen è un trafficante di droga ed inizierà a sospettare che forse Samuel lo stia minacciando. La situazione si metterà talmente male che il medico arriverà al punto di confessare che ad ammalare Moises è stato Samuel!