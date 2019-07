Temptation Island 2019 slitta la finale: ultima puntata rinviata a martedì

Arrivano delle novità importanti che spiazzeranno i milioni di fan che seguono Temptation Island 2019. Anche questa nuova edizione si è rivelata un grandioso successo e a garantirlo sono proprio gli indici auditel che superano abbondantemente i 3 milioni di telespettatori. Ebbene, vi diciamo subito che la finalissima non sarà trasmessa lunedì 29 luglio in quanto i vertici Mediaset hanno deciso di sorprendere tutti e di slittare l’ultima puntata. In seguito vi sveliamo quando andrà in onda la finale di Temptation Island.

Temptation Island 2019: l’ultima puntata in onda al martedì

Anche questa edizione di Temptation Island sta per volgere a conclusione. I vertici Mediaset hanno deciso di slittare la finalissima a martedì 30 luglio. Questo significa, infatti, che la prossima settimana andranno in onda gli ultimi due appuntamenti stagionali. Stando alle anticipazioni trapelate, ne vedremo delle belle. Tutte le coppie che sono sopravvissute fino a questo momento dovranno prendere una decisione importante: lasciarsi o tornare a casa insieme.

Ed ecco allora che, per la penultima puntata, le coppie si riuniranno davanti al falò nella consueta spiaggia sarda. Saranno valutati attentamente pregi e difetti di ciascuna relazione. Invece, per quanto riguarda l’ultimo appuntamento di martedì 30 luglio, i telespettatori apprenderanno il destino delle coppie. Tutto questo avverrà, come al solito, sotto la guida attenta di Filippo Bisciglia.

Temptation Island termina, ma arriverà una puntata speciale il 5 agosto

Le liete notizie non sono terminate qua, pare che il 5 agosto sia prevista una puntata speciale dedicata a questa esuberante edizione di Temptation Island 2019. Non è certo di cosa si parlerà, ma molto probabilmente in questo appuntamento i telespettatori saranno aggiornati sull’andamento delle varie relazioni.

Una volta terminata anche questa avventura nella splendida cornice sarda, il cast si metterà al lavoro per l’edizione Vip di Temptation Island. Ancora non si sa chi vi parteciperà a questo format dedicato alle celebrità ma sicuramente lo sapremo presto.