Tali e Quali 2026, seconda puntata: ospiti, giudici e concorrenti del 16 gennaio 2026

Tutto pronto per il secondo appuntamento di Tali e Quali 2026, il varietà condotto da Nicola Savino in prima serata su Rai1. Scopriamo giudici, giuria e tutte le anticipazioni sui concorrenti!

Tali e Quali 2026, quando inizia su Rai 1 e ospiti del 16 gennaio 2026

Stasera, venerdì 16 gennaio 2026, dalle ore 21.30 appuntamento in prima serata su Rai1 con la seconda puntata di “Tali e Quali 2026“, il varietà condotto da Nicola Savino, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Una nuova puntata trasmessa dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma con la partecipazione di concorrenti comuni pronti a mettersi alla prova con esibizioni dal vivo di grandi personaggi della storia della musica e dello spettacolo. Si tratta di artisti non professionisti, selezionati per la straordinaria somiglianza alcuni grandi nomi della musica che interpretano sul palcoscenico. Tutte le esibizioni, come da tradizione, saranno rigorosamente dal vivo con gli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Per la seconda puntata Nicola Savino ha puntato su un super ospite d’eccezione chiamato a ricoprire il ruolo di quarto giurato. Si tratta di Francesco Totti, campionissimo di calcio, ma anche autore di commenti e giudizi molto efficaci e, quando serve, taglienti.

Dopo un debutto ricco di emozioni e talento, #TaliEQuali torna con una nuova puntata tutta da vivere! 🎤 Nuovi protagonisti, nuove trasformazioni e tante sorprese vi aspettano domani in prima serata su Rai1! ✨ pic.twitter.com/BXnq92yP78 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) January 15, 2026

Tali e Quali 2026, giuria e giudici e il ritorno di Carmen di Pietro

Tutti gli artisti non professionisti della seconda puntata di Tali e Quali 2026 dovranno confrontarsi con il giudizio e il voto della giuria. Tra i giudici ritroviamo Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Massimo Lopez affiancati questa sera da Francesco Totti. Chi tra i 10 concorrenti protagonisti di puntata riuscirà a ottenere il maggior numero di voti e ad accedere alla finalissima del 30 gennaio, insieme al secondo classificato di puntata?

Ricordiamo che tutti i dieci protagonisti della gara di stasera sono seguiti dal team di professionisti di “Tale e Quale Show”: costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri e i vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre alla actor coach Emanuela Aureli. Infine confermata anche stasera la presenza di Carmen Di Pietro nella vesti di una “concorrente di fantasia” che dovrà imitare un personaggio famoso.

L’appuntamento con Tali e Quali 2026 è il venerdì in prima serata su Rai1.