Sarà ancora Stefano De Martino a condurre Affari Tuoi. L’annuncio ufficiale – arrivato nel corso della presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026 – non ha colto quasi nessuno di sorpresa, visti i grandi successi che il conduttore televisivo aveva già fatto registrare nella passata edizione.

Stefano De Martino torna con Affari Tuoi 2025-2026

“Squadra che vince non si cambia” e Stefano De Martino si è rivelato, già nella scorsa stagione, la scelta vincente per la conduzione di Affari Tuoi. Con uno share che ha spesso sfiorato il 30%, il gioco dei pacchi si è confermato un programma che non teme rivali nell’access prime time.

Non solo la conduzione del game show è stata confermata a Stefano De Martino anche per la stagione 2025/2026, facendo tirare un sospiro di sollievo ai tantissimi fans che ogni sera si collegano a Rai Uno per seguire il percorso del concorrente di turno, ma i vertici Rai promettono anche alcune innovazioni – sia a livello di scenografie che di contenuti – che sapranno dare al gioco televisivo un aspetto ancora più coinvolgente.

Protagonisti di ogni trasmissione saranno come sempre 20 “pacchisti” rappresentanti delle 20 regioni italiane, o per essere più precisi sarà il concorrente estratto a sorte a giocarsi la partita con il Dottore (e con la fortuna), con la speranza di riuscire a trovare il pacco con i 300.000 euro. Per quanto riguarda le novità non abbiamo ancora alcuna indicazione, ma quel pizzico di mistero servirà a rendere ancora più trepidante l’attesa.

Affari Tuoi, quando torna in TV a settembre 2025?

Con la puntata in onda domani – sabato 28 giugno – chiuderà l’edizione di Affari Tuoi 2024/2025, la prima che ha visto alla conduzione il presentatore/ballerino/showman di Torre del Greco. Nei mesi estivi il programma sarà sostituito dalla trasmissione Techetechetè. Ma quando tornerà Affari Tuoi in TV?

Non dovremmo aspettare molto per ritrovare il famoso game show serale su Rai Uno, visto che – come annunciato nel corso della presentazione nuovi palinsesti Rai – tornerà a tenerci compagnia a partire da domenica 7 settembre. Come già avvenuto gli anni scorsi, sarà in onda tutti i giorni.