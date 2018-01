Stasera in tv – Programmi tv stasera, 27 gennaio 2018

Cosa trasmetteranno i principali canali del digitale terrestre stasera in tv? Tra le anticipazioni, potrebbe interessarvi ‘Il labirinto del silenzio’, in onda su Rai 1, oppure ‘C’è posta per te’ della De Filippi su Canale 5. O, in occasione della giornata della memoria, ‘Il bambino con il pigiama a righe’ su Tv8.

A voi la scelta. Io son qui per mostrarvi una rapida carrellata di tutte le reti ed i programmi tv stasera e, a seguire, approfondimenti dei primi 9 canali del digitale terrestre.

Programmi tv stasera, 27 gennaio

21:25 Rai 1 Il labirinto del silenzio Film 21:20 Rai 2 N.c.i.s. Serie TV 21:40 Rai 3 La linea verticale Serie TV 21:15 Rete 4 The asian connection (di d. zirilli) Film 21:10 Canale 5 C’è posta per te Intrattenimento 21:10 Italia 1 L’ era glaciale 3 – l’alba dei dinosauri Film 21:10 La7 Enrico mentana presenta razza umana Attualità 21:20 TV8 Il bambino con il pigiama a righe Film 21:31 Nove In questo mondo di ladri Film 20:45 Italia 7 Gold Diretta stadio… ed è subito goal! Sport 21:05 Rai 4 Gomorra Serie TV 21:00 Iris Naked among wolves – il bambino nella valigia Film 21:17 Rai 5 Il coraggio della musica Musica 21:10 Rai Movie The wolf of wall street Film 21:20 Rai Premium Sogno e son desto pt.3 Show 21:15 Cielo Interno di un convento Film 21:10 Paramount Collateral Film 21:20 TV2000 Il diario di anna frank Film 21:30 La7 D Per favore ammazzatemi mia moglie Film 21:10 La 5 Inga lindstrom Serie TV 21:10 Real Time Body bizarre Mondo e Tendenze 21:00 QVC Gattinoni roma, eleganza senza tempo LifeStyle 21:10 FoodNetwork Glitter Film 20:30 Med.Extra L’ isola dei famosi – special edition Reality 21:10 Italia 2 Rimini rimini Film 21:00 RTL TV Generazione cervellini Musica 21:05 Giallo Cherif Serie TV 21:10 Top Crime C.s.i. new york v Serie TV 21:40 Boing Dragon ball super Ragazzi 21:30 K2 Cardfight!! vanguard Ragazzi 21:50 Rai Gulp Mako mermaids Serie TV 21:35 Rai Yoyo Winx club 7 – ep. 4 Ragazzi 21:35 Frisbee The zhu zhu pets Ragazzi 21:17 POP Teenage mutant ninja turtles – tartarughe ninja Ragazzi 21:15 Cartoonito Blaze e le mega macchine Ragazzi 21:30 Super! Miraculous: le storie di ladybug e chat noir Ragazzi 21:00 RaiNews24 News Notizie 21:15 Spike Vivere da vigliacchi, morire da eroi Film 21:00 Sky Tg24 Tutto davanti a questi occhi Documentari 21:00 Tgcom24 Prima serata Notizie 21:25 DMAX Malato di motori Documentari 21:15 Rai Storia Ottant’anni dopo-processo alle leggi razziali Documentari 21:10 Cine Sony Dick & jane – operazione furto Film 21:15 Focus Tv Gli emissari della morte Tendenze 20:20 Rai Sport Pallavolo femminile: campionato italiano serie a1 Sport 21:05 Alpha Oak island e il tesoro maledetto [st.1] che la caccia abbia inizio! Tendenze 21:30 Sportitalia Calciomercato live week end Sport 21:30 SuperTennis Ferrer – del potro. semifinale Sport 21:10 VH1 Simply the best Musica 21:00 RadioItaliaTv Radio italia top Musica 21:15 Rai Scuola Memex doc – storia della scienza – puntata 6 – chi siamo? Educativo 21:10 Alice Lungo il fiume – gambarana LifeStyle 21:10 Marco Polo Romanzo popolare – castello di bianello Tendenze 21:00 Case Design Piano nobile – villa rossi danielli LifeStyle 21:40 France 24 Actuelles Documentari

Stasera in tv, programmi tv di sabato 27 gennaio 2018, reti Rai.

Rai 1, ore 21:25

Il drammatico “Il labirinto del silenzio”. In occasione della giornata della memoria, Rai 1 propone la visione di un film di denucia degli orrori perpetrati dalla Germania nazista. S’intitola “Il labirinto del silenzio”, e verrà trasmesso proprio questa sera sul precitato canale Rai.

In occasione del #GiornodellaMemoria, #Rai1 presenta "Il Labirinto del Silenzio": l’inchiesta che fece tremare la Germania degli anni Sessanta. In onda QUESTA SERA #27gennaio alle ore 21.25 pic.twitter.com/RYVAZWKbPT — Rai1 (@RaiUno) 27 gennaio 2018

Rai 2, ore 21:20

La crime-series “NCIS – Unità anticrimine”. ‘Il solito, grazie’. Perché Rai 2 è un po’ come ritrovarsi tra vecchi amici al bar, girarsi verso il barista ed ordinare il cocktail che rientra maggiormente nei propri gusti. Rai 2 lo fa proponendo la visione, come ogni sabato sera, della crime-series “NCIS – Unità anticrimine”.

⚠ Questa sera doppio appuntamento con le #serietv! Alle 21.20 @NCIS_CBS con l'episodio “Segreto professionale” e alle 22.10 in prima visione assoluta @BullCBS con l'episodio “Il diavolo si nasconde nei dettagli” pic.twitter.com/YjuO5B3ITG — Rai2 (@RaiDue) 27 gennaio 2018

Rai 3, ore 21:40

La serie tv “La linea verticale”. Prosegue il surreale racconto della degenza di Luigi – Valerio Mastrandrea – nella fiction “La linea verticale”. Attenzione, dunque, a non perdere nuovamente la visione dei nuovi episodi di questa tv-series in onda stasera su Rai 3. Subito dopo, ovviamente, ‘Le parole della settimana’ di Massimo Gramellini.

"L’ospedale dovrebbe essere il luogo in cui esprimere al meglio qualità e attenzione per ciò che si mangia, poiché è un servizio per cittadini che più di altri hanno bisogno di cibo sano. E invece…"#LaLineaVerticale di #MattiaTorre, con @rivamesta.

Stasera su #Rai3 pic.twitter.com/AEancQi0HA — Rai3 (@RaiTre) 27 gennaio 2018

Stasera in tv, programmi tv di sabato 27 gennaio 2018, Mediaset.

Rete 4, ore 21:15

L’action-movie “The Asian Connection”. Jack e Sam dovranno vedersela con uno dei signori della droga del sud-est asiatico. Il motivo? Un furto non esattamente ‘indovinato’. Appuntamento, dunque, questa sera su Rete 4 nel corso dell’action-movie “The Asian Connection”. Tra i protagonisti, anche l’intramontabile Steven Seagal.

Canale 5, ore 21:10

Il programma d’intrattenimento “C’è posta per te”. Molti tra voi non vedono l’ora di sintonizzarsi sul prime-time di Canale 5 questa sera. A quanto pare, infatti, nello studio di Maria De Filippi, sarà ospite la coppia vip composta da Belen Rodriguez ed Andrea Iannone. Il tutto, ovviamente, farà da sfondo alle storie drammatiche ed emozionanti dei protagonisti di “C’è posta per te”. Eccovi una piccola anticipazione:

Italia 1, ore 21:10

Il film d’animazione “L’era glaciale 3”. Un continuo ed incessante peregrinare quello vissuto dai protagonisti de “L’era glaciale 3”. Chi ama le avventure di Sid, Manny e Diego, tuttavia, non può che esserne felice. Non perdete, dunque, la visione del predetto film d’animazione in onda stasera su Italia 1. Eccoli qui, i protagonisti dell’era glaciale più divertente che ci sia:

Stasera in tv, programmi tv di sabato 27 gennaio 2018: La7, Tv8 e Nove-

La7, ore 21:10

Il programma di attualità “Enrico Mentana presenta: Razza umana”. Approfondimento estremamente interessante quello che ci propone questa sera su La7 Enrico Mentana. Il giornalista dalla penna arguta, infatti, intende offrirvi uno speciale dedicato alla Giornata della Memoria.

Tv8, ore 21:20

Il film di guerra “Il bambino con il pigiama a righe”. La tenera amicizia tra Bruno – figlio di un ufficiale nazista – e Shmuel, bambino ebreo, corre sul filo spinato di un campo di concentramento. Dopo ‘Schindler’s list’, credo proprio che questo sia il film sugli orrori del secondo conflitto mondiale che più mi ha commosso. A proporre la visine de “Il bambino con il pigiama a righe”, questa sera, Tv8. Imperdibile anche solo dopo aver visto il trailer:

Nove, ore 21:25

La commedia “In questo mondo di ladri”. Dulcis in fundo, il nono canale del digitale terrestre vi propone la visione della commedia “In questo mondo di ladri”, con Carlo Buccirosso, Biagio Izzo e Valeria Marini. Un po’ di leggerezza, su..

Film da non perdere

il drammatico “Naked among wolves – Il bambino nella valigia”, in onda alle 21 su Iris;

il crime-movie “The Wolf of Wall Street”, in onda alle 21:10 su Rai Movie;

il thriller “Collateral”, in onda alle 21:10 su Paramount Channel;

il biografico “Il diario di Anna Frank”, in onda alle 21:20 su Tv2000;

la commedia “Per favore, ammazzatemi mia moglie”, in onda alle 21:30 su La7d;

il western “Vivere da vigliacchi, morire da eroi”, in onda alle 21:15 su Spike;

la commedia “Dick & Jane – Operazione furto”, in onda alle 21:10 su Cine Sony.

Buona visione e buon sabato sera a tutti voi!