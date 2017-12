Stasera in tv – programmi tv oggi, 24 dicembre 2017

Questa sera in tv, 24 dicembre 2017. Quali film e programmi tv verranno trasmessi sui principali canali del digitale terrestre la sera della vigilia di Natale? Scopriamolo assieme! Come di consuetudine, su Rai 1, ci sarà la santa messa con papa Francesco.

Eccovi una rapida panoramica dei programmi e film in onda stasera in tv. A seguire, una carrellata completa.

Programmi tv stasera, 24 dicembre

21:20 Rai 1 Santa messa di natale LifeStyle 21:20 Rai 2 Frozen – il regno di ghiaccio Film 21:20 Rai 3 Uno sguardo dal cielo Film 21:15 Rete 4 Assassinio sull’orient express Film 21:10 Canale 5 Concerto di natale in vaticano Intrattenimento 21:20 Italia 1 Una poltrona per due Film 20:30 La7 La vita è meravigliosa Film 21:20 TV8 La storia infinita Film 21:22 Nove Babbo natale non viene da nord Film 21:10 7 Gold Giubbe rosse Film 21:05 Rai 4 Operazione spy sitter Film 21:00 Iris The illusionist-l’illusionista Film 21:16 Rai 5 Artico selvaggio – la tundra Documentari 21:10 Rai Movie Sissi – la giovane imperatrice Ragazzi 21:20 Rai Premium Scomparsa Serie TV 21:15 Cielo Lord of war Film 21:30 Paramount Across the universe Film 21:30 TV2000 Santa messa Altro 21:30 La7 D Josephine, ange gardien Serie TV 21:10 La 5 Forse un angelo Film 21:10 Real Time 90 giorni per innamorarsi Show 21:00 QVC Speciale natale LifeStyle 21:35 FoodNetwork A tavola con guy LifeStyle 21:15 Med.Extra La meravigliosa storia di fantaghiro’ Film 21:10 Italia 2 Profondo rosso Film 21:00 RTL TV Generazione cervellini Musica 21:05 Giallo I misteri di brokenwood Serie TV 21:10 Top Crime Forever i Serie TV 21:25 Boing Uncle grandpa Ragazzi 21:35 K2 I dalton Ragazzi 21:00 Rai Gulp Nightmare before christmas Film 21:25 Rai Yoyo Regal academy Ragazzi 21:35 Frisbee Oggy e i maledetti scarafaggi Ragazzi 21:15 POP Transformers prime Ragazzi 21:20 Cartoonito Siamo fatti cosi’ Ragazzi 21:20 Super! Miraculous: le storie di ladybug Ragazzi 21:35 RaiNews24 News + approfondimento Notizie 21:15 Spike Maurizio battista Teatro 21:33 Sky Tg24 Sky tg24 economia Notizie 21:00 Tgcom24 Prima serata Notizie 21:20 DMAX Storage wars canada Documentari 21:12 Rai Storia Binario cinema Documentari 21:00 Cine Sony Edward mani di forbice Film 21:15 Focus Tv Lande incantate Documentari 20:20 Rai Sport Replica fiorentina-sampdoria Sport 21:05 Alpha Pazzi per la pesca Tendenze 21:30 Sportitalia Storie Sport 19:50 TopCalcio24 Diretta calcio Sport 21:00 SuperTennis Giorgi – zheng Sport 21:00 VH1 A kylie christmas Musica 21:00 Radio Italia Tv Radio italia top Musica 20:56 Rai Scuola Memex doc Documentari 21:10 Alice La vespa teresa – inghilterra LifeStyle 21:15 Marco Polo I luoghi, la storia Tendenze 21:10 Case Design Design 2.0 – impresa creativa LifeStyle 21:40 France24 Le paris des arts Documentari

Rai Uno, ore 21:20

La “Santa Messa di Natale”. Papa Francesco vi attende questa sera nella Chiesa di San Pietro per celebrare la Santa Messa di Natale. Un momento di preghiera comune da condividere anche con le persone che non possono recarsi fisicamente in chiesa o che, in questi giorni, sono state colpite dai malanni di stagione. Appuntamento, alle 21:20, su Rai Uno.

Rai Due, ore 21:20

Il film d’animazione “Frozen – Il regno di ghiaccio”. Non c’è film d’animazione più indicato di “Frozen” per trascorrere serenamente le vacanze natalizie. Una storia di tensioni, affetto e amore tra sorelle tra fiocchi.. ..e pupazzi di neve.

Cosa aspettate a sintonizzarvi su Rai Due stasera?

Rai 3, ore 21:20

Il drammatico “Uno sguardo dal cielo”. Un Denzel Washington in una versione inedita questa sera su Rai Tre. Il predetto canale Rai, infatti, trasmetterà questa sera il film i”Uno sguardo dal cielo”, in cui recita anche l’indimenticabile Whitney Houston.

Rete 4, ore 21:15

Il thriller “Assassinio sull’Orient Express”. Chi è andato al cinema nelle ultime 3-4 settimane ha di sicuro visto il remake del thriller “Assassinio sull’Orient Express”. Ma i veri intenditori sanno che il primissimo film ispirato al romanzo di Agatha Christie non ha rivali.

Persino le alte sfere di Rete Quattro lo sanno bene: questa sera, infatti, verrà trasmesso l’omonimo film di Sidney Lumet con il talentuosissimo Albert Finney nei panni dell’investigatore Hercule Poirot. Solo per veri intenditori. Vi mostro il trailer:

Canale 5, ore 21:10

Il “Concerto di Natale in Vaticano”. Anche le telecamere di Canale Cinque, questa sera, vi porteranno nella capitale d’Italia. In prima serata, infatti, verrà trasmesso il “Concerto di natale in Vaticano”. A condurre questo imperdibile evento, Gerry Scotti.

Italia Uno, ore 21:20

La commedia “Una poltrona per due”. Il Natale non è tale senza la commedia con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Se vi state chiedendo a quale film io mi stia riferendo, correte subito ai ripari sintonizzandovi su Italia Uno: questa sera, infatti, andrà in onda “Una poltrona per due”.

La7, ore 20:30

Il drammatico “La vita è meravigliosa”. Grandi classici su tutte le principali reti del digitale terrestre. Il settimo canale, ad esempio, ci offre la visione del film di Frank Capra “La vita è meravigliosa”, con James Stewart nei panni di George, un uomo con tendenze suicide. Prima che quest’ultimo compia l’insano gesto, tuttavia, il suo angelo custode gli fa visita e gli mostra come sarebbe stato il mondo se George non fosse mai nato.

Tv8, ore 21:20

Il film fantastico “La storia infinita”. Chi non ha mai sognato, da piccolo (o anche adesso) di essere catapultato in un mondo magico e di viaggiare in sella ad un drago bianco?

L’incredibile film “La storia infinita” ci mostra questo e molto altro: a mandarla in onda stasera il canale Tv8.

Canale Nove, ore 21:22

La commedia “Babbo Natale non viene dal nord”. Dulcis in fundo, il Canale Nove vi offre la visione di una commedia frizzante e in pieno stile parteno-natalizio. Protagonisti di “Babbo Natale non viene dal nord”, Maurizio Casagrande e Giampaolo Norelli.

Film da non perdere

l’action-movie “Giubbe rosse”, in onda alle 21:10 su 7 Gold;

lo spy-movie “Operazione spy-sitter”, in onda alle 21:05 su Rai 4;

il misterioso “The Illusionist – L’illusionist”, in onda alle 21:00 su Iris;

il drammatico “Sissi, la giovane imperatrice”, in onda alle 21:10 su Rai Movie;

il crime-movie “Lord of war”, in onda alle 21:15 su Cielo;

il fantastico “Across the universe”, in onda alle 21:15 su Paramount channel;

il drammatico “Forse un angelo”, in onda alle 21:10 su La5;

il romantico “Edward Mani di forbice”, in onda alle 21:00 su Cine Sony.

Buona visione e buona Vigilia di Natale a tutti!