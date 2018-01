Stasera in tv – Programmi tv oggi, 10 gennaio 2018

Cosa andrà in onda stasera in tv? Cosa ci attende questa sera nel prime-time del digitale terrestre? Tra le anticipazioni, vi segnalo le ‘Meraviglie’ di Alberto Angela su Rai 1, la fiction ‘Sacrificio d’amore’ su Canale 5 ed il film ‘Caccia a Ottobre Rosso’ su Tv8. Ricordatevi, però, che i canali del DTT sono molti.. ..a voi la scelta!

Ma prima, eccovi la carrellata rapida di tutte le reti ed i programmi tv in palinsesto oggi. A seguire, gli approfondimenti dei primi 9 canali del digitale terrestre.

Programmi tv stasera, 10 gennaio

21:25 Rai 1 Meraviglie – la penisola dei tesori Documentari 21:20 Rai 2 Spy Film 21:15 Rai 3 Chi l’ha visto? Attualità 21:15 Rete 4 Un’ estate ai caraibi Film 21:14 Canale 5 Sacrificio d’amore Serie TV 21:20 Italia 1 Batman v superman Film 21:10 La7 Caccia a ottobre rosso Film 21:20 TV8 Salt Film 21:29 Nove Il profumo del mosto selvatico Film 20:45 Italia 7 Gold Diretta stadio… Sport 21:05 Rai 4 Scorpion iii Serie TV 21:00 Iris Sleepers Film 21:18 Rai 5 The beatles: a long and winding road Musica 21:10 Rai Movie Gone – scomparsa Film 21:20 Rai Premium Sotto copertura Serie TV 21:15 Cielo Altitude – paura ad alta quota Film 21:10 Paramount Garage sale mystery Film 21:10 TV2000 La trappola di maigret Film 21:30 La7 D Il meglio di crozza Intrattenimento 21:10 La 5 Un’ ottima annata-a good year Film 21:10 Real Time Il mio grosso grasso matrimonio gipsy usa Reality 21:00 QVC Adesso moda LifeStyle 21:35 FoodNetwork Man finds food Tendenze 21:15 Med.Extra L’ ultimo padrino Miniserie 21:10 Italia 2 Ted Film 20:30 RTL TV Suite 102.5 Intrattenimento 21:10 Giallo Io ti salvero’ Film 21:10 Top Crime Chicago p.d. i Serie TV 21:20 Boing Chica vampiro Intrattenimento 21:40 K2 Alvinnn!!! and the chipmunks Ragazzi 21:25 Rai Gulp A tutto ritmo Serie TV 21:25 Rai Yoyo Regal academy ii Serie TV 21:35 Frisbee Yakari Ragazzi 21:17 POP Teenage mutant ninja turtles Ragazzi 21:35 Cartoonito The tom & jerry show Ragazzi 21:35 Super! Love divina Soap Opera 21:00 RaiNews24 News Notizie 21:15 Spike Ancora 48 ore Film 21:30 Sky Tg24 Tg24 mezz’ora Notizie 21:00 Tgcom24 Prima serata Notizie 21:25 DMAX I maghi del garage Documentari 21:06 Rai Storia Speciali storia- il terremoto del belice Documentari 21:10 Cine Sony Storia di noi due Film 21:14 Focus Tv Roma: il trionfo e la caduta Tendenze 20:25 Rai Sport Basket -champions league 2017/2018 Sport 21:05 Alpha Pazzi per il legno [st.3] Tendenze 21:00 Sportitalia Aspettando calciomercato Sport 20:00 TopCalcio24 Qsvs Sport 21:05 SuperTennis Wta sydney Sport 21:10 VH1 Simply the best Musica 21:00 RadioItaliaTv Radio italia top Musica 21:18 Rai Scuola Memex doc – storia della scienza Educativo 21:10 Alice Lungo il fiume – bobbio pellice LifeStyle 21:30 Marco Polo Rudolf adventures – cascate delle marmore Tendenze 21:00 Case Design La casa italiana – il trullo LifeStyle 21:30 France 24 Le journal Notizie

Rai 1, ore 21:25

Il docu-programma “Meraviglie – La Penisola dei tesori”. Secondo appuntamento con il programma che ci conduce alla scoperta dei siti italiani (e non solo) patrimonio dell’umanità lungo tutta la nostra penisola.

Nel corso di questa puntata, in onda in prima serata su Rai 1, Alberto Angela ci mostrerà la magnifica Reggia di Caserta, l’incantevole città di Assisi e le Langhe lombarde. Ad accompagnarci in questo meraviglioso viaggio, rispettivamente, Toni Servillo, Monica Bellucci e Paolo Conte.

Sicuri di volerne perdere la visione?

Rai 2, ore 21:20

La commedia “Spy”. Direste mai che sono delle spie? Beh, guardandole in azione, effettivamente, no. Ma le risate sono assicurate grazie alla bravura di Melissa McCarty, Jude Law e Jason Statham, protagonisti di “Spy”. Questa sera, in prima visione tv, su Rai 2. Eccovi il trailer:

Rai 3, ore 21:15

Il programma di attualità “Chi l’ha visto?”. Torna nel prime-time di Rai 3 il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli. Questa sera, in particolare, a “Chi l’ha visto?” si parlerà di Sofiya Melnyk, l’interprete 43enne di nazionalità ucraina scomparsa in Veneto il 15 novembre.

Rete 4, ore 21:15

La commedia “Un’estate ai Caraibi”. Enrico Brignano, Carlo Buccirosso e Biagio Izzo. Questi sono soltanto alcuni degli attori facenti parte del cast di “Un’estate ai Caraibi”, la commedia frizzante in onda questa sera su Rete 4. Se avete voglia di staccare un po’ la spina e rilassarvi davanti alla tv, questo è esattamente il programma che fa per voi.

Canale 5, ore 21:14

La fiction “Sacrificio d’amore”. Chi raggiungerà Brando nel corso della nuova puntata della fiction “Sacrificio d’amore”? E che genere di notizie porterà all’uomo, buone o cattive? C’è soltanto un modo per scoprirlo: sintonizzarsi questa sera su Canale 5.

Italia 1, ore 21:20

L’action-movie “Batman vs Superman: Dawn of Justice”. Uno scontro tra titani quello che vi attende questa sera su Italia 1. Il motivo? Semplice: verrà trasmesso l’action-movie “Batman vs Superman : Dawn of Justice”. Se amate le avventure dei supereroi, non potete assolutamente perdere questo film, in prima visione tv sul terzo canale Mediaset. Ed eccovi, ovviamente, il trailer del predetto film:

La7, ore 21:10

Il thriller “Caccia a Ottobre Rosso”. Un classico tra i film di spionaggio: il programma della prima serata di La7 non delude le aspettative. Questa sera, infatti, il settimo canale del DTT propone la visione del film “Caccia a Ottobre Rosso”, con il mitico Sean Connery.

Tv8, ore 21:20

Il crime-movie “Salt”. Di tutt’altro genere cinematografico, invece, il film di cui ci offre la visione Tv8. Mi riferisco a “Salt”, il crime-movie con Angelina Jolie. Un complotto ordito alle spalle della talentuosa agente della CIA rischia di compromettere la sua brillante carriera nello spionaggio americano…

Nove, ore 21:25

Il romantico “Il profumo del mosto selvatico”. Romanticismo a palate, infine, tra i protagonisti del film “Il profumo del mosto selvatico”. Paul Sutton (Keanu Reeves), reduce dal Secondo conflitto mondiale, è determinato a ricucire i precari rapporti con sua moglie, abbandonata 5 anni prima. Ma lungo il suo cammino incontrerà una fanciulla incinta..

Cos’accadrà da quel momento? Sta a voi scoprirlo optando per il prime-time del nono canale del digitale terrestre.

Film da non perdere

il drammatico “Sleepers”, in onda alle 21:00 su Iris;

il thriller “Scomparsa”, in onda alle 21:10 su Rai Movie;

l’action-movie “Altitude – Paura ad alta quota”, in onda alle 21:15 su Cielo;

il drammatico “Garage Sale Mistery”, in onda alle 21:10 su Paramount channel;

il misterioso “La trappola di Maigret”, in onda alle 21:10 su Tv2000;

il romantico “Un’ottima annata – A good year”, in onda alle 21:10 su La5d;

l’action-movie “Ancora 48 volte”, in onda alle 21:15 su Spike;

la commedia “Storia di noi due”, in onda alle 21:10 su Cine Sony.

Avete fatto la vostra scelta? Scrivetecelo nei commenti. In caso contrario, vi auguro ugualmente un ottimo mercoledì sera!